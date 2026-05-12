Un total de 113 premios Nobel piden liberación "plena" y "sin demora" de Narges Mohammadi

Los firmantes de la iniciativa, promovida por la Fundación Narges Mohammadi (con sede en París) y la Iniciativa Mujeres Nobel, solicitan la retirada de todos los cargos en su contra porque afirman que la hospitalización en Teherán "no resuelve la injusticia subyacente de su encarcelamiento ni los riesgos permanentes para su salud y seguridad".

Esta declaración sigue a un comunicado publicado la víspera en el que los allegados de Mohammadi aseguraban que, pese al traslado, la vida de la premio Nobel de la Paz "pende de un hilo".

"La suspensión temporal de la condena de mi madre es totalmente insuficiente. Tras años de encarcelamiento, aislamiento y negligencia médica sistemática, su vida pende de un hilo en la UCI", declaró en un comunicado Ali Rahmani, hijo de la activista y copresidente de la Fundación Narges.

Mohammadi fue trasladada el domingo en ambulancia desde un centro médico de Zanjan, donde cumplía condena, hasta el Hospital Pars de Teherán, tras 150 días de detención en Mashhad y Zanjan y diez días de hospitalización, gracias a una creciente presión internacional, según la Fundación.

"La negación de atención médica adecuada la expone a daños irreversibles", señalaron los firmantes de la declaración de este martes, en el que inciden en las "graves complicaciones de salud" que presenta Mohammadi, y entre ellas citaron pérdida importante de peso, presión arterial inestable y síntomas cardíacos severos.

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La periodista filipina y Nobel de la Paz Maria Ressa afirmó que el caso demuestra "exactamente lo que los autoritarios temen más: mujeres que dicen la verdad y se niegan a ser silenciadas".

Por su parte, la Nobel de la Paz yemení Tawakkol Karman aseguró en el comunicado que Mohammadi "representa la voz valiente de las mujeres que resisten la opresión y exigen libertad".

Entre los 113 firmantes figuran laureados de Química, Física, Medicina, Literatura, Economía y Paz, incluidos nombres como Jose Ramos-Horta, Annie Ernaux, Shirin Ebadi, Dmitry Muratov y Geoffrey Hinton, entre otros.