Una mujer aislada en un hospital español da negativo en hantavirus por tercera vez

La mujer, que sigue asintomática, continuará en el mismo centro sanitario y se le repetirá la prueba PCR a los siete días desde la fecha de ingreso.

Fue la primera hospitalizada en España con sospechas de hantavirus al presentar síntomas leves (tos), tras coincidir en un avión con una pasajera neerlandesa del crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus, y que murió en Johannesburgo (Sudáfrica).

Además, España ha fijado hoy el pasado domingo, 10 de mayo, como inicio de la cuarentena para los catorce pasajeros del barco aislados en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, según el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La situación será reevaluada a los 28 días (el 6 de junio) y, tras la primera semana, se podrán flexibilizar las condiciones de la cuarentena, informó el Ministerio de Sanidad.

Esas personas, entre las que figura un pasajero con diagnóstico positivo, fueron evacuadas del MV Hondius, trasladadas a Madrid desde la isla atlántica de Tenerife e ingresadas en el hospital en régimen de aislamiento individual el mismo 10 de mayo.

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La decisión española se tomó después de que la OMS modificó hoy la fecha del inicio de la cuarentena de los pasajeros del buque, que ha pasado del 6 al 10 de mayo, por lo que los 42 días previstos para este virus concluirán el 21 de junio.