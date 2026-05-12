Uruguay evalúa cambiar zona de construcción de planta de hidrógeno por pedido de Argentina

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, recibió este martes en Montevideo al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argentino, Pablo Quirno, para hablar sobre el tema.

Ambos funcionarios se habían reunido en noviembre de 2025, cuando Argentina pidió que se extremaran los cuidados para evitar estas consecuencias sobre los habitantes de la región en ambos países.

Una vez concluida la reunión de hoy, los Gobiernos emitieron un comunicado conjunto en el que detallaron que las autoridades de Uruguay "actualizaron el estado de situación del proyecto" y mencionaron la firma de un memorándum de entendimiento con la empresa HIF Uruguay para elaborar un estudio de impacto ambiental del proyecto.

Las autoridades uruguayas aseguraron también que están analizando eventuales localizaciones que permitan "un mejor aprovechamiento de ventajas logísticas y técnicas".

En la rueda de prensa en la Cancillería uruguaya, Lubetkin recordó las preocupaciones por el tema de parte de Argentina, en los que, aseguró, "estuvimos trabajando en estos meses, sobre todo en dos áreas: una la ambiental y otra en el área de reflexionar si había la posibilidad de relocalizar la planta".

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Apuntó: "Estamos avanzando mucho (...) El proceso no ha terminado, se lo hemos explicado a las autoridades argentinas. Es un proceso en el cuál seguiremos caminando".

Quirno, por su parte, destacó el espacio "de diálogo y entendimiento constructivo" que se dieron ambos países y celebró que las inquietudes que tuvo argentina fueron recibidas de buena manera por el Gobierno de Uruguay.

"Han sido puestos en valor en los análisis ambientales que ha hecho la compañía. Eso es lo primero que quiero destacar", dijo el ministro argentino.

Recordó que ambos países son "hermanos, amigos y vecinos" que están trabajando juntos por "un proyecto mejor" y que están evitando tener problemas a futuro.

Un día antes del encuentro, el intendente de la ciudad argentina de Colón, José Luis Walser, contó en su cuenta de X que iba a participar y escribió: "Nuestra postura ha sido clara desde el primer día, estamos a favor del desarrollo de Uruguay nuestra vecina Paysandú, pero no a costa de nuestro ambiente, nuestra salud y el potencial turístico de nuestras costas".