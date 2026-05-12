Uruguay recuerda a Mujica con un sello que circulará "por los rincones más remotos"

Esta iniciativa, a cargo del Correo Uruguayo, muestra una fotografía de Mujica el día de su investidura presidencial (2010-2015) junto a una de sus frases célebres: "En mi jardín no cultivo el odio".

El presidente de la Administración Nacional de Correos, Gabriel Bonfrisco, recordó al exmandatario como un "filósofo contemporáneo, una oficina de ideas que escribía cartas" a mano.

"Las cartas han llevado amores, traiciones, condenas, perdones, notificaciones de guerra y anuncios de paz. Cada sobre es una cápsula de tiempo y 'Pepe' Mujica también era eso, una cápsula de tiempo, un hombre del siglo 20 que vivía de espaldas del consumismo acelerado en el siglo 21", expresó Bonfrisco.

"Este sello circulará por el mundo, irá en cartas hacia España, hacia México, hacia Argentina, hacia Brasil, hacia los rincones más remotos del planeta. Donde haya un uruguayo o una persona que quiera comunicarse con otro y cada persona que lo vea, aunque no sepa quién era Pepe, recibirá algo que desde el pequeño país del sur hubo alguien que miró distinto, porque así son los grandes símbolos", añadió en su discurso.

Por su parte, el presidente del partido Frente Amplio, Fernando Pereira, reflexionó sobre la dificultad de mantener el legado del expresidente, quien "fue un cultivador de amor y eso debe quedar".

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"Es todo un desafío, porque no solo hay que dejar el legado político" teniendo en cuenta el estilo de vida del líder de izquierda.

En tanto, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó que 'Pepe' "siempre encontraba el momento de reflexión con todas y todos para hablar desde lo humano".

"Creo que un sello, y lo que implica la filatelia, define a Pepe", expresó.

A pocas horas del aniversario de la muerte del exmandatario, Cardona optó por recordar a Mujica "por el espaldarazo que le dio las empresas públicas como motor de desarrollo del Uruguay".

Mujica falleció el 13 de mayo de 2025, a los 89 años, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago.

Su viuda, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, asistió al homenaje de este martes junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, entre otras autoridades.