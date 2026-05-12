Venezuela despliega más voluntarios para contener derrame de crudo desde Trinidad y Tobago

"La mesa técnica multidisciplinaria que atiende las consecuencias ambientales del derrame petrolero originado en Trinidad y Tobago, dio un paso más este lunes con la ampliación de las brigadas de voluntarios que suman sus esfuerzos en la contención del incidente en Güiria, estado Sucre", dijo este martes en un mensaje en Telegram el ministro de Ecosocialismo (ambiente), Freddy Ñáñez.

Venezuela alertó el sábado de un derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago con una "grave afectación ambiental" en el Golfo de Paria, que comparten ambos países, y en zonas costeras de Sucre y Delta Amacuro.

En un comunicado, el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez advirtió de "impactos sobre áreas marinas, costas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras venezolanas", según los reportes técnicos preliminares.

El lunes, el Ministerio de Ecosocialismo informó en Instagram sobre la conformación de un "puesto de comando interinstitucional" junto a las cartera de Pesca, y Ciencia y Tecnología para garantizar un "monitoreo riguroso y una respuesta operativa inmediata" en las zonas afectadas.

Caracas ha pedido a Trinidad la adopción "urgente de medidas de reparación" ante los daños ocasionados y ha solicitado información sobre su "plan de acción" en estos casos.