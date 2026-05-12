Zelenski dice que comparte con España “la idea de que Europa debe ser autosuficiente”

“Compartimos la idea de que Europa debe ser autosuficiente a la hora de proteger su espacio aéreo de misiles balísticos, drones y otras amenazas”, escribió Zelenski en X tras recibir a Armengol.
El presidente ucraniano explicó que abordó con la primera autoridad del Congreso español la cooperación en materia de defensa entre Ucrania y España, los pasos que se están dando en Europa para la creación de un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania y los esfuerzos para lograr el retorno de los niños ucranianos de territorios ocupados por Rusia.
Zelenski agradeció “al Parlamento, al Gobierno y a todo el pueblo español” el apoyo a Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa, especialmente la asistencia militar y humanitaria prestadas por España.
“Esto es lo que nos ayuda de verdad a defendernos contra la agresión rusa”, concluyó Zelenski su mensaje.