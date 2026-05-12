Zimbabue repatría a tres sanitarios y los pone en cuarentena por exposición al hantavirus

“Estas personas permanecerán bajo vigilancia activa para detectar síntomas asociados con la infección por hantavirus durante el período de observación recomendado de 45 días”, dijo Mombeshora a EFE.

Los sanitarios, que regresaron a Zimbabue este lunes, dieron negativo en las pruebas PCR realizadas el domingo pasado, se encuentran sanos y asintomáticos, pero recluidos en un centro de aislamiento privado.

“Si bien actualmente gozan de buena salud, el Ministerio de Salud está tomando todas las precauciones científicas necesarias para garantizar su bienestar”, añadió el titular de Salud, quien confirmó que los Servicios de Sanidad Portuaria (PHS) ya han establecido los protocolos preventivos.

Según detalló, los tres trabajadores de la salud arribaron al Aeropuerto Internacional Robert Gabriel Mugabe de Harare a bordo de un vuelo chárter enviado por el Gobierno y fueron puestos en aislamiento.

“La evacuación se debió a la limitada capacidad de aislamiento y atención médica en la isla, así como a la falta de disponibilidad de aviones comerciales”, señaló.

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En una rueda de prensa, el ministro remarcó que “no hay indicios de que los viajeros representen un riesgo para la salud pública”.

El origen de los contagios está vinculado al crucero MV Hondius, que partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde, y durante la travesía registró un brote de hantavirus, que ha causado tres muertos, hasta el momento.

Un pasajero neerlandés falleció el 11 de abril, mientras su esposa llegó con síntomas a la isla británica de Santa Elena -en el Atlántico sur- y tomó un vuelo de evacuación médica hacia Johannesburgo (Sudáfrica), donde falleció el día 26 de ese mes en la sala de urgencias de un hospital.

Una segunda mujer, de nacionalidad alemana, murió el 2 de mayo, apenas cuatro días después de comenzar a presentar síntomas de neumonía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a España que acogiera al buque para la evacuación de los pasajeros y tripulantes y, tras su aceptación, la operación se llevó a cabo en el puerto de Granadilla, en la isla atlántica de Tenerife, y finalizó este lunes.

El hantavirus suele transmitirse a humanos por el contacto directo con la orina o excremento de los roedores, aunque la OMS confirmó que a bordo del crucero se detectó la cepa Andes, que en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.