Al menos once muertos en el este de RD del Congo por un deslizamiento de tierra

"Esta tragedia ocurrió al anochecer (entre el lunes y el martes) y ha sumido en una profunda tristeza a todos los habitantes de Ihana, Luberike y Walikale en general", afirmó en un comunicado la unidad de comunicaciones del sector Wanianga, que comprende parte del territorio en el que se encuentran esas localidades, y difundido este miércoles por medios locales.

El deslizamiento ocurrió "mientras las víctimas dormían profundamente", y las autoridades aún se encuentran buscando cuerpos entre los escombros.

El jefe del sector de Wanianga, Akilimali Bamwisho Descartes, expresó su profunda tristeza por la pérdida de vidas y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas.

Según fuentes consultadas por medios locales, el derrumbe ocurrió después de que la zona experimentase fuertes precipitaciones.

Además de las inclemencias climáticas, la población local también se ve afectada por los enfrentamientos entre el grupo rebelde Movimiento 23 de marzo (M23), que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda (según la ONU y varios países occidentales), y las Fuerzas Armadas de RDC.

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Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto sostenido entre grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).