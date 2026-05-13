Alemania inaugura primera planta industrial del mundo de alternativa natural al plástico

Además, "esta tecnología ayuda a combatir la contaminación por plásticos, protege la fauna y nos hace más independientes de las importaciones de energía fósil del extranjero", añadió.

Esta planta industrial, en la que está previsto producir varios miles de toneladas de este material al año, es "una de las muchas historias de éxito 'Made in Germany' que, gracias a las tecnologías medioambientales, aportan innovación y un nuevo impulso económico", afirmó el ministro alemán.

Como materia prima se utilizan residuos vegetales que se generan como subproducto en el procesamiento industrial de cereales.

Mediante un proceso para el que se ha solicitado patente, se extraen polímeros naturales y se transforman en un granulado, completamente biodegradable, que posee propiedades comparables a las del plástico y puede transformarse en diversos productos finales con tecnologías habituales de procesamiento de plásticos.

En comparación con tecnologías convencionales para la fabricación de plásticos o bioplásticos, el proceso de la planta de Traceless materials, según reivindica la firma, es más respetuoso con el medioambiente gracias al uso de materias primas y energías renovables, a un proceso de producción eficiente desde el punto de vista energético y que ahorra agua, además de evitar productos químicos potencialmente contaminantes.

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El Ministerio de Medio Ambiente de Alemania ha subvencionado este proyecto con unos cinco millones de euros procedentes del Programa de Innovación Medioambiental.