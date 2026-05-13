Alza de combustible y alertas por desabastecimiento causan filas en gasolineras en Ecuador

Desde este martes, el precio de las gasolinas de mayor consumo en Ecuador: Extra y Ecopaís, de bajo octanaje, volvieron a subir después de haber roto en abril pasado por primera vez la barrera de los 3 dólares por galón (3,78 litros), en medio de la incertidumbre internacional por la variación del costo del petróleo debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El costo de esos combustibles pasó de 3,02 a 3,16 dólares por galón, mientras que la gasolina Súper Premium se ubicó en 4,81 dólares y el diésel premium en 3,10 dólares por galón.

Conductores denunciaron que tuvieron que recorrer varias estaciones de servicio desde el lunes para intentar conseguir especialmente Extra y Ecopaís, y se formaron largas filas en diversas gasolineras, una situación que al principio obedecía al deseo de los ciudadanos de adquirir el combustible antes de que aumentara el precio, pero que no varió este martes una vez que el cambio se produjo.

El viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, aseguró que no existía desabastecimiento, que el combustible se estaba "despachando normalmente" y que habían activado mecanismos para denunciar la venta irregular de las gasolinas.

Sin embargo, Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, dijo a EFE que este martes hubo "estaciones de servicio sin combustible".

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"Hemos sufrido racionamientos en los centros de distribución de hasta el 50 % en los productos. Por ejemplo, normalmente en la terminal El Beaterio, en Quito, se despachan 150.000 galones diarios de gasolina extra, pero nos asignan 100.000 o 70.000", afirmó.

Rosero dijo que esa disminución produce que las comercializadoras distribuyan el combustible "a cuenta gotas" entre sus estaciones propias y afiliadas, lo que provoca que por la tarde ya no haya producto en las gasolineras.

El dirigente señaló que los racionamientos se han realizado desde el año pasado, después de incendios que se registraron en la refinería de Esmeraldas, la más importante del país, pero que han empeorado recientemente, a su criterio, por una "falta de logística e ineficiencia en el manejo de las importaciones de combustibles ante la falta de producción de la refinería".

Desde mediados de 2024 rige en Ecuador un sistema de bandas de precios para las gasolinas de bajo octanaje, que establece que, sin importar cuánto varíe el precio internacional del petróleo lo máximo que puede subir cada mes en el país andino es el 5 %.

Pero, en agosto de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa implementó una nueva fórmula para calcular el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís.

Aunque se mantiene el sistema de bandas, la medida incluyó otros componentes que reducen el monto de subsidio estatal para estos combustibles.