Arrestan a exaspirante a gobernador de California por el caso de robo contra su prometida

Cloobeck, de 64 años, fue detenido en la víspera como sospechoso de intentar evitar o disuadir el testimonio de una persona contra la modelo de OnlyFans Adva Lavie, de 29 años, según informó el diario Los Angeles Times.

El multimillonario, fundador de la compañía de tiempo compartido Diamond Resorts International, salió tras pagar una fianza de 300.000 dólares.

El arresto y la acusación contra Cloobeck atrajo nuevamente las luces públicas al caso de Lavie, quien fue acusada en marzo pasado de varios cargos por presuntamente robar en los domicilios de hombres mayores y adinerados a quienes había conocido a través de internet.

La mujer, que tiene su página de OnlyFans, conocía a la mayoría de sus víctimas por aplicaciones.

La Fiscalía de Los Ángeles alega que, entre 2023 y 2025, Lavie -quien también es conocida como Mia Ventura- utilizó aplicaciones de citas y cultivó relaciones con el fin de cometer robos con allanamiento de morada y sustraer bienes a los hombres millonarios y a mujeres más jóvenes en las zonas de Westlake Village, West Hollywood, Los Ángeles y Beverly Hills.

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Cloobeck hizo parte del nutrido grupo de candidatos que aspiraban a reemplazar al gobernador de California, Gavin Newsom.

El multimillonario declinó sus aspiraciones a finales de 2025 y apoyó al entonces congresista Eric Swalwell, quien también renunció a su candidatura y al cargo en la Cámara de Representantes de EE.UU. tras ser acusado por varias mujeres de agresión sexual.