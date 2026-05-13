Cem Özdemir, el primer jefe de Gobierno regional en Alemania de raíces tucas

Özdemir, que sucede en el cargo a su correligionario Winfried Kretschmann, que estuvo al frente del Gobierno regional durante quince años, obtuvo 93 votos a favor, 26 en contra y cuatro abstenciones, en tanto que 34 diputados votaron al cristianodemócrata Manuel Hagel que había sido propuesto por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en contra de su voluntad.

En un país en el que la inmigración turca ha dejado huellas profundas, la biografía de Özdemir resulta representativa de los acercamientos y los distanciamientos entre dos mundos.

En Alemania viven aproximadamente 3 millones de personas con ascendencia turca, de los que cerca de la mitad son ciudadanos alemanes, según cifras de la Oficina de Migración del Gobierno

Özdemir nació en Bad Urach en 1965. Su padre, Abdullah Özdemir, había llegado a Alemania en 1963, como uno de los millones de los llamados "trabajadores invitados" turcos -también llegaron españoles, portugueses, italianos y yugoslavos- que fueron reclutados para combatir la escasez de mano de obra que se dio en medio del milagro económico alemán.

Abdullah Özdemir trabajó como obrero, primero en una fábrica textil y luego en una fábrica de extintores de incendios, mientras que la madre puso un taller de arreglos de ropa.

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El ahora primer ministro creció entre los dos mundos, el de sus padres y del su país y su región de acogida, y se ha definido con frecuencia como "un suavo de Anatolia".

Dice que su región, Suavia, que forma parte de Baden-Württemberg, pesa en él más que Alemania y en cuanto al origen turco recuerda que él no es propiamente un inmigrante ya que nació en el país en el que creció.

En 1994 Özdemir se convirtió en uno de los dos primeros hijos de inmigrantes turcos en ser elegido diputado del Bundestag o Cámara Baja del Parlamento germano. El mismo año fue elegida también la socialdemócrata Leyla Onur.

Su carrera política, siempre con Los Verdes -llegó a ser copresidente del partido- lo ha llevado varias veces al Bundestag y también a la Eurocámara. Entre 2021 y 2025 fue además ministro de Agricultura de la coalición tripartita presidida por Olaf Scholz.

El ascenso de Özdemir es visto por muchos como un ejemplo de que la integración es posible. Sin embargo, en la comunidad turco-alemana existen opiniones encontradas sobre su figura.

El diario turco Hürriyet, de gran circulación en Alemania, escribió en una ocasión que Özdemir sólo era uno de ellos por el nombre.

Por otra parte, desde hace décadas hay una pelea abierta entre Özdemir y el Gobierno turco.

Después de que Özdemir votara en el Bundestag una resolución en la se condenaba el genocidio de los armenios perpetrado por el Imperio otomano, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que el político ecologista había que someterlo a un examen de sangre para determinar si era un turco verdadero.