China saca ventaja a EEUU en la guerra con Irán, según un informe de The Washington Post

El informe, al que tuvieron acceso funcionarios estadounidenses citados por el diario, advierte de que el conflicto en Oriente Medio está consumiendo recursos militares estadounidenses, especialmente municiones y capacidades operativas, que podrían ser necesarias en un eventual escenario de confrontación con China en el Indo-Pacífico.

En el plano económico, la inteligencia señala que Pekín ha logrado ampliar su influencia en mercados energéticos afectados por la crisis del estrecho de Ormuz, al tiempo que refuerza su presencia comercial en países del Golfo, presentándose como un actor estabilizador alternativo a Washington.

El documento también indica que China está obteniendo beneficios diplomáticos al proyectarse como potencia responsable mientras Estados Unidos permanece centrado en el conflicto iraní, lo que, según The Washington Post, estaría erosionando la percepción de liderazgo global estadounidense.

Finalmente, el reporte apunta a que empresas vinculadas al ecosistema tecnológico chino estarían utilizando herramientas de inteligencia artificial y datos abiertos para analizar operaciones militares estadounidenses, lo que reforzaría las capacidades de Pekín en escenarios de competencia futura, de acuerdo con el diario capitalino.

Por su parte, Trump ha rechazado la idea de que esté bajo presión o necesite la ayuda de Pekín para poner fin a la guerra y antes de partir hacia China aseguró a la prensa que no creía que necesite ayuda porque, según él, EE.UU. ganará "de una forma y otra, pacíficamente o de cualquier manera".

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Durante la guerra, Trump ha dicho que el cierre del estrecho es un problema importante para China dada su dependencia del petróleo del Golfo, pero el informe de inteligencia señala que China ha superado la escasez gracias al desarrollo de energías renovables y a sus vastas reservas de petróleo.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este miércoles en una entrevista con Fox News que buscan "convencer" a China para que tome un papel más activo en el conflicto con Irán, bajo el argumento que el bloqueo de Ormuz está golpeando el paso de sus cargueros de crudo y afectando especialmente a Asia.