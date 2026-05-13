Comienza la Semana de la Crítica de Cannes con la española Clotet y el mexicano Santamaría

En total, esta edición 2026, que es la número 65 de la Semana de la Crítica y concluirá el 21 de mayo, contará con siete largometrajes en competición, de los cuales cinco serán óperas primas.

La película de Clotet, que también es actriz y debuta ahora tras la cámara, se llama 'Viva' y es una comedia agridulce rodada en catalán, con un guión firmado por ella misma y por Valentina Viso, que se estrenará este jueves.

Aborda la historia de Nora, una mujer que retoma los mandos de su vida tras superar un cáncer de pecho. Asume así retos profesionales que la superan y dinamita también su futuro proyecto de familia con Tom, su pareja de toda la vida, al entregarse al deseo que siente por Max, un hombre mucho más joven y libre que ella.

Cuando Max se va al extranjero, Nora inicia una carrera loca para evitar su mayor angustia: quedarse sola y enfrentar el miedo a la muerte, verdadero temor que esconde esta insaciable hambre de vida.

El reparto, que cuenta con colaboraciones como la de Guillermo Toledo, está encabezado por la propia Clotet en el papel de Nora, mientras que Naby Dakhli interpreta a Tom y Marc Soler a Max.

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El mexicano Bruno Santamaría Razo, por su parte, presentará el 19 de mayo 'Seis meses en el edificio rosa con azul', su primer filme de ficción, aunque jugando con elementos de lo documental.

La película discurre a principios de la década de los noventa en torno a Bruno, un niño que cumple 11 años y que tiene sentimientos cada vez son más intensos hacia su mejor amigo.

La noticia de que su padre tiene VIH impacta de manera repentina en su vida mientras su familia intenta ahuyentar el dolor. Treinta años después, Bruno filma y reimagina el recuerdo de aquella experiencia y de lo que no llegó a percibir del todo cuando era niño.

El reparto cuenta con los nombres de Jade Reyes, Sofía Espinosa, Lázaro Gabino, Eduardo Ayala, Valeria Vanegas y Anuar Vera, entre otros.

El jurado de este año está presidido por la realizadora india Payal Kapadia, ganadora del Gran Premio de la edición de 2024 del Festival de Cannes con 'All we imagine as light', sucediendo al español Rodrigo Sorogoyen, quien ejerció la presidencia el año pasado.

Completan el equipo que determinará junto a Kapadia los premios de la Semana de la Crítica la productora británica Ama Ampadu, el periodista y director del Festival Internacional de Cine de Bangkok Donsaron Kovitvanitcha, el actor canadiense Théodore Pellerin y la cantante y compositora francesa Oklou.

En total, esta edición contará con siete largometrajes en competición, de los cuales cinco serán óperas primas.

Este certamen paralelo al festival principal solo selecciona primeras o segundas películas de directores de todo el mundo, para fomentar así el descubrimiento de nuevas voces.

El resto de películas seleccionadas son 'A Girl Unknown', de la realizadora china Zou Jing; 'The Station', de la escocesa-yemení Sara Ishaq; 'Dua', de la kosovar Blerta Basholli; 'La Gradiva', de la francesa Marine Atlan; y 'Tin Castle', del franco-irlandés Alexander Murphy.

El 20 de mayo se anunciarán los premios y se proyectará la película de clausura, la gala 'Adieu monde cruel' (Félix de Givry), si bien el 21 continuarán las últimas proyecciones.