Congresistas de EEUU ponen en entredicho operaciones militares conjuntas en Ecuador

"Estamos profundamente preocupados por los informes sobre graves violaciones de los derechos humanos y el bombardeo de lo que parecen haber sido instalaciones civiles durante las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador, llevadas a cabo en el norte de Ecuador a principios de marzo", arranca la misiva, que se ha enviado coincidiendo con la visita a EE.UU. del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

El ataque al que se refiere la carta, firmada por 20 demócratas de la Cámara de Representantes, ocurrió entre 3 y el 6 de marzo en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia.

Días después del ataque, el diario The New York Times publicó una investigación que cuestiona la versión oficial del operativo -que fue presentado como un ataque exitoso contra narcotraficantes- indicando que la instalación atacada parecía haber sido una granja lechera y ganadera sin vínculos con narcotraficantes ni grupos armados.

Según el rotativo, el 3 de marzo, "personal militar ecuatoriano interrogó y agredió a civiles desarmados, incendió viviendas e infraestructura, y sometió a los detenidos a torturas antes de que el lugar fuera bombardeado desde el aire el 6 de marzo”.

Los legisladores que firman la carta, entre ellos Jesús 'Chuy' García, Alexandria Ocasio-Cortez, Greg Casar, Jasmine Crockett, Ro Khanna o Ilhan Omar, también solicitan la suspensión de las operaciones mientras se lleva a cabo una investigación y exigen aclaraciones sobre el fundamento jurídico y el alcance de la participación estadounidense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los congresistas advierten que si el Ejército de EE.UU. asiste a unidades que supuestamente han vulnerado derechos humanos sin que exista una investigación "creíble en curso", ello constituiría una violación de las Leyes Leahy.

Esa norma prohíbe al Gobierno estadounidense proporcionar asistencia militar a fuerzas de seguridad extranjeras que hayan cometido violaciones graves de derechos humanos que estén impunes.

"El alcance de la participación militar de EE. UU. en Ecuador sigue sin estar claro, tanto para el Congreso como para el público estadounidense", insisten los congresistas, que subrayan su preocupación por la profundización de vínculos en el terreno militar con el Gobierno de Noboa, "incluso cuando está mostrando una alarmante deriva autoritaria y antidemocrática".

"A lo largo de su mandato, el presidente Daniel Noboa ha supervisado la violenta represión de protestas lideradas por pueblos indígenas, ha amenazado públicamente a la Corte Constitucional y ha congelado las cuentas bancarias de organizaciones de la sociedad civil", afirma el escrito, que solicita una respuesta del Pentágono antes del 22 de mayo.