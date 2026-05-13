Costa Rica revisará adopciones de menores en Noruega ante eventuales irregularidades

La presidenta ejecutiva del PANI, María José Vega, solicitó la "revisión integral de los expedientes administrativos de los niños, niñas y adolescentes ubicados en adopción, entre los años 1975 y 1992, en Noruega", informó la entidad en un comunicado.

"Si bien Costa Rica y el PANI no han recibido comunicación oficial de ese país respecto de una supuesta investigación en esta materia, esta medida preventiva se da con el fin de responder cualesquiera solicitudes de personas individuales o entre los Estados", explicó Vega.

Medios de comunicaciones costarricenses, citando a medios noruegos, han informado que el Gobierno de Noruega lleva adelante una investigación sobre la forma en que operó su sistema de adopciones durante varias décadas y que involucró a menores de edad provenientes de varios países, entre ellos latinoamericanos como Costa Rica, Brasil, Colombia, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Perú y Chile.

Según la investigación, 101 menores costarricenses fueron adoptados en Noruega entre 1975 y 1992.

Medios noruegos publicaron el testimonio de Sandra Vanessa Borhaug, quien salió de Costa Rica en 1986 para ser adoptada en Noruega junto a dos hermanos.

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Cuando cumplió 20 años de edad, Borhaug logró ubicar a su madre biológica en Costa Rica, quien afirma que nunca dio un consentimiento informado para la adopción y que sus hijos fueron recogidos por el PANI mientras ella estaba trabajando.

El PANI informó este miércoles que la revisión de los archivos de adopción de esa época estará a cargo del Departamento de Adopciones, el Archivo Institucional y otras oficinas de la institución que cuentan con los expedientes sobre las adopciones, intervenciones administrativas, psicosociales y legales, y las gestiones judiciales con las familias.

La entidad explicó que antes de una serie de reformas de 1993, el PANI era la instancia responsable de declarar el estado de abandono de una persona menor de edad y daba el consentimiento de entrega dentro de los procesos de adopción. Posteriormente, se tramitaba la adopción en los Juzgados de Familia.

Después de 1993, los procesos de abandono se resuelven en sede judicial y son los tribunales de Familia los encargados de tramitar las adopciones.

Desde entonces, "Costa Rica cuenta un robusto sistema de control, garantías y salvaguardas respecto de la pérdida de los atributos de la responsabilidad parental y la adopción nacional e internacional, todo en concordancia con los derechos de las niñas, niños y adolescentes", afirmó el PANI.

Sobre las adopciones internacionales, el PANI aseguró que en la actualidad los procesos se gestan entre autoridades oficiales de los Estados signatarios del Convenio de La Haya y que las familias adoptivas deben pasar por un filtro de valoración e idoneidad, y cumplir con los requisitos legales y técnicos exigidos por ambos países.