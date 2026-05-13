Cuatro de las personas bajo vigilancia en Italia dan negativo a la prueba del hantavirus

Se informó en una nota que dieron negativo las pruebas virológicas realizadas ayer en Milán al turista británico localizado y puesto en cuarentena por haber viajado a bordo del vuelo Santa Elena-Johannesburgo, al que subió una neerlandesa en Johannesburgo (Sudáfrica) que moriría después por hantavirus, tras haber viajado en el crucero MV Hondius.

También su acompañante, que viajaba con él a Italia, dio negativo al test, informó el ministerio de Sanidad.

Asimismo, se comunicó que también también dieron negativo las pruebas realizadas al joven calabrés y a la turista argentina hospitalizada en Messina por neumonía, procedente de una zona endémica de Argentina.

El ministerio recordó que "el riesgo asociado al virus sigue siendo muy bajo en Europa y, por lo tanto, también en Italia".

Otro de los italianos puestos bajo vigilancia, natural de Padua (norte), ya ha resultado negativo a las pruebas del Spallanzani.

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El Ministerio de Sanidad de Italia ha presentado un protocolo de "máxima precaución" tras el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, con cuarentenas de 42 días y seguimiento diario para contactos de riesgo, aunque insiste en que el peligro para la población general es "muy bajo".