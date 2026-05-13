Denuncian represalia contra un médico por alertar de falta de medicamentos en El Salvador

De acuerdo con información del Colmed, Aguirre, secretario general de Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISS), denunció que "actualmente enfrenta un proceso de despido en su contra por parte del Seguro Social, tras haber señalado públicamente la escasez de medicamentos en los hospitales nacionales".

La organización mostró su rechazo ante la medida impuesta contra el doctor Rafael Aguirre, la cual, señaló, "constituye un acto de represalia contra un profesional que ha cumplido con su deber ético de velar por la salud pública y por los derechos de los pacientes".

"Defender la salud y señalar las deficiencias del sistema no es un delito, sino una responsabilidad profesional", apuntó el Colmed y llamó a las autoridades correspondientes a que "cesen la persecución de los trabajadores de salud, que buscan garantizar atención digna a cada paciente".

El Colegio Médico solicitó que se garantice el principio de inocencia y el derecho a la defensa de Aguirre, ambos establecidos en la Constitución, aseguró.

"Como Colegio Médico de El Salvador expresamos nuestra preocupación por la situación que enfrentan miles de trabajadores de la salud en el país", indicó Colmed.

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Según la gremial, suman al menos 7.700 empleados de la salud despedidos en distintas instituciones estatales, incluyendo médicos, enfermeras, personal administrativo y operativo, y "muchos de ellos, a la fecha, aún no han recibido la indemnización que por ley les corresponde, generando angustia económica y vulnerabilidad social en ellos y sus familias".

"El Colegio Médico de El Salvador hace un llamado urgente a las autoridades de salud para que: escuchen la voz del personal de salud; atiendan las necesidades de la población y garanticen condiciones laborales justas", agregó.

Aguirre se unió a la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa), organizada recientemente y de la que también forman parte otros trabajadores salvadoreños de la salud.