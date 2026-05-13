Detenidas las salidas de crudo iraní en su principal terminal, según imágenes satelitales

Las imágenes de satélite recabadas por la agencia muestran que no había petroleros oceánicos atracados en la terminal los pasados días 8, 9 y 11 de mayo. Aunque desde el comienzo del conflicto ya se habían registrado jornadas aisladas sin buques en los muelles, nunca se había observado un periodo tan prolongado sin actividad de carga.

Irán había mantenido las operaciones en Kharg durante el conflicto y continuó cargando crudo en buques utilizados posteriormente como almacenamiento flotante, después de que la Armada estadounidense bloqueara la salida de embarcaciones del golfo Pérsico.

Bloomberg señala que una paralización prolongada de la terminal aumentaría aún más la presión sobre las instalaciones de almacenamiento restantes del país que, según las citadas imágenes, se encuentran cada vez más llenas. Si la capacidad se agotara, Teherán podría verse obligada a aplicar nuevos recortes de producción, después de haber reducido ya parte de su bombeo.

The New York Times informó previamente de una fuga de 3.000 barriles en la instalación a partir de una imagen tomada el 6 de mayo, lo que podría haber afectado a las cargas. Irán negó la existencia del vertido y las imágenes posteriores no muestran señales evidentes de derrame.

Las fotografías tomadas el 11 de mayo por el satélite Sentinel 2 de la Unión Europea muestran vacíos todos los puntos de atraque de Kharg. Otras imágenes captadas dos y tres días antes tampoco registran petroleros en la terminal.

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Desde el inicio de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, solo dos imágenes anteriores habían mostrado la terminal sin buques atracados: una a comienzos de marzo y otra a mediados de abril.

Ante la imposibilidad de abandonar el golfo Pérsico sin riesgo de incautación o ataque por parte de la Armada estadounidense desde mediados de abril, numerosos petroleros iraníes están siendo utilizados como almacenamiento flotante.

Según Bloomberg, el número de grandes petroleros fondeados al este de Kharg aumentó desde tres embarcaciones el 11 de abril hasta al menos 18 buques de distintos tamaños el 11 de mayo. Otros barcos se concentran frente al puerto iraní de Chabahar, cerca de la frontera con Pakistán.

No está claro cuántos de esos petroleros están cargados o vacíos, aunque la agencia considera razonable asumir que los que visitaron Kharg antes de fondear cerca de la isla contienen cargamentos de crudo.

El análisis de las imágenes satelitales también apunta a que los depósitos de almacenamiento de Kharg están acercándose a su límite de capacidad. Bloomberg explica que la reducción de las sombras proyectadas por los techos flotantes de los tanques indica un mayor volumen de petróleo almacenado.

La agencia añade que algunos analistas, como la firma Kpler, estiman que Irán podría mantener la producción hasta finales de mayo antes de quedarse sin espacio de almacenamiento.