Develan una escultura de Gabriel García Márquez en Venezuela para honrar su legado

La obra, ubicada en el Parque de los Escritores de Baruta, contiene elementos del legado literario de García Márquez, especialmente de su novela 'Cien años de soledad', de acuerdo a la explicación de Jairran en el acto de inauguración, que contó también con la participación de representantes diplomáticos de China, México y Portugal.

"En esta escultura los relieves evocan un mundo donde lo cotidiano y prodigioso conviven sin asombro, la obsesión fundacional por la alquimia, la repetición de nombres y destinos, los amores prohibidos y la superstición, las guerras que parecen interminables y el olvido de nuestra propia historia", relató.

Más que ilustrar escenas específicas de la obra del premio nobel de literatura 1982, Jairran quiso capturar el espíritu del realismo mágico, "esa manera tan latinoamericana de entender la historia, el amor, la violencia y el olvido".

El escultor también ha hecho obras del escritor y expresidente venezolano Rómulo Gallegos, del poeta del país caribeño Rafael Cadenas, del argentino Jorge Luis Borges, así como del español Federico García Lorca.

El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, aseguró que García Márquez pertenece a la "memoria emocional" de muchas ciudades, entre ellas Caracas, en la que vivió entre 1957 y 1959, donde escribió 'Cuando era feliz e indocumentado", un libro que recoge crónicas y reportajes publicados en la revista Momento.

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"Caracas fue un lugar decisivo de su formación política y humana", señaló el diplomático.

Por su parte, el alcalde de Baruta, Darwin González, invitó a todos los venezolanos y también a los extranjeros a este parque para inspirarse con grandes escritores, al tiempo que prometió que seguirán desvelando otras esculturas para dar a conocer sus obras entre los ciudadanos.

Entretanto, la secretaria general de CAF, Alejandra Claros, dijo que uno de los objetivos de la institución es promover la cultura por lo que decidieron apoyar este trabajo de Jairran e instó a los ciudadanos a llevar a los niños al parque para que se inspiren y participen en el concurso 'Macondo sí tiene quien le escriba', convocado junto a la Fundación Gabo.

Igualmente, comprometió a la CAF a apoyar la próxima escultura que realice Jairran en el parque y pidió que sea una mujer "para lograr la equidad de género".