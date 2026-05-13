Ecuador y EE.UU. suscriben un instrumento de cooperación en capacitación diplomática

La suscripción, que permitirá a la Academia Diplomática ecuatoriana integrarse a una red global de intercambio de experiencias, metodologías y buenas prácticas, tuvo lugar en Washington, donde la alta funcionaria hace parte de la comitiva en la visita oficial liderada por el presidente, Daniel Noboa.

Con este acuerdo, Ecuador pasa a formar parte de un grupo de 31 países que mantienen mecanismos de cooperación con Estados Unidos para el fortalecimiento institucional y la modernización de la formación diplomática, señaló la Cancillería en Quito.

En la agenda de la visita oficial consta una reunión este miércoles entre Noboa y James Vance, vicepresidente de Estados Unidos y presidente del Senado de ese país, en la que se resaltará el trabajo conjunto en materia de seguridad y comercio e inversiones que los dos países están ejecutando.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores, la visita oficial de Noboa terminará este jueves y aún están pendientes los encuentros en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La visita busca consolidar la asociación estratégica con Estados Unidos sobre la base de tres pilares fundamentales: seguridad; migración ordenada y digna; y comercio e inversiones, precisó en la víspera la Cancillería.

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En el Congreso de Estados Unidos, Noboa mantendrá una reunión bipartidista con senadores, así como encuentros individuales con legisladores clave, con el fin de reforzar los lazos de cooperación política, económica y de seguridad entre ambos países.

En el ámbito multilateral, Noboa desarrollará una agenda en la OEA que incluye una reunión con el Secretario General, Albert R. Ramdin, y la participación en una sesión del Consejo Permanente del organismo para reafirmar el compromiso de Ecuador con el fortalecimiento de la cooperación hemisférica en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Además, el jefe de Estado ecuatoriano mantendrá un encuentro con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y un conversatorio con el Directorio y la alta administración de la entidad. En estos espacios se abordarán las prioridades de Ecuador en materia de desarrollo, inversión y fortalecimiento de proyectos que contribuyan al crecimiento económico y social del país andino.