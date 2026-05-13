EE.UU. reitera su oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba

"El Departamento de Estado reitera públicamente la generosa oferta de EE.UU. de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables", anunció en un comunicado.

Según el Departamento de Estado, la decisión de recibir esa asistencia recae ahora en el Gobierno cubano, que debe elegir entre "aceptar la oferta o rechazar una ayuda vital y crucial" para la isla.

El comunicado insiste en que Rubio ha realizado numerosas ofertas privadas a las autoridades de La Habana, entre ellas el apoyo para un servicio de internet satelital gratuito y los mencionados 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa.

El pasado viernes, en una rueda de prensa durante su visita a Roma para reunirse con el papa León XIV, Rubio insistió en que EE.UU. ha proporcionado ya "seis millones de dólares en ayuda humanitaria, distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica".

"Estamos dispuestos a hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria", añadió, pero dijo que hasta ahora el Gobierno no había aceptado distribuirla.

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Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó el viernes de "fábula" esta oferta.

"¿Dónde están (los 100 millones), a qué los dedicaría?", cuestionó el jefe de la diplomacia de la isla y dijo que "lo que sí conoce muy bien el político anticubano (en referencia a Rubio) son las cifras en miles de millones de dólares que cuesta a Cuba la guerra económica de EE.UU."

Desde enero pasado, Washington presiona al Gobierno de la isla para que introduzca reformas económicas y políticas y ha amenazado con intervenir militarmente en Cuba.

Como parte de esa escalada impuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya arrastraba el país.