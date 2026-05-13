El cerebro de la trama de corrupción malasia 1MDB solicita el perdón de Trump, según WSJ

Low, actualmente en paradero desconocido y prófugo de la Justicia, presentó la solicitud en las últimas semanas y, de ser concedida, se retirarían todos los cargos penales presentados en su contra en la nación norteamericana, apuntaron al WSJ personas familiarizadas con el proceso.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró al periódico que la solicitud de Low, que según WSJ aparece como "pendiente" en un portal del Departamento de Justicia, no está actualmente en la agenda de la Administración.

Low, un asesor cercano al ex primer ministro malasio Najib Razak, quien cumple penas de prisión por delitos de corrupción vinculados a la trama, residió en Estados Unidos, donde supuestamente usó los fondos robados para comprar pisos, obras de arte y sufragar lujosas fiestas, entre otros gastos.

Además de la Justicia norteamericana, otros países como Malasia, Suiza y Singapur forman parte de la investigación internacional sobre la malversación multimillonaria procedente del 1MDB, que salpicó a estrellas como Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr, quienes en principio recibieron regalos con dinero del fondo malasio.

En 2019, Estados Unidos llegó a un acuerdo para recuperar alrededor de 1.000 millones de dólares de Low, quien devolvió un avión privado y propiedades inmobiliarias de lujo en Beverly Hills, Nueva York y Londres, entre otros activos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según las investigaciones policiales, el ex primer ministro malasio Najib Razak, quien gobernó el país entre 2009 y 2018, y sus asociados, entre ellos Low, desviaron a sus cuentas privadas 4.500 millones de dólares procedentes del brazo inversor del Estado, en uno de los mayores casos de corrupción en el mundo.

El político, en prisión desde 2022, se apropió supuestamente de casi 565 millones de dólares del 1MDB (1Malaysia Development Berhad), fondo que creó en 2009 para atraer en principio inversión extranjera, según denunciaron en un trabajo conjunto el portal Sarawak Report y The Wall Street Journal.

Najib, de 72 años, mantiene su inocencia y asegura que los fondos hallados en sus cuentas proceden de donaciones de un príncipe saudí, mientras apunta a Low como el cerebro de la trama.

En mayo de 2023, la Comisión Anticorrupción de Malasia afirmó que Low, se encontraba en la región semiautónoma china de Macao.