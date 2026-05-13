El New York Times y la New Yorker elogian a Sánchez como némesis y contrapunto de Trump

El Times cita los "desafíos" de Sánchez a cada movimiento geopolítico de Trump, como su negativa a incrementar el gasto en Defensa; su reconocimiento del Estado palestino; su condena de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su rechazo a que EE.UU. utilizara las bases militares en España para la guerra en Irán.

"En ocho años de gobierno, el Sr. Sánchez ha conseguido hacer de España el último bastión socialdemócrata de Europa, sobreviviendo e incluso triunfando en un entorno brutal para los políticos progresistas", señala el artículo, que considera su mezcla de "ambición, idealismo, pragmatismo" y de oposición a Trump "un ejemplo a seguir" para cualquier líder izquierdista.

La revista, por su parte, apunta que las denuncias de Sánchez sobre la guerra en Irán lo han erigido en un "llamativo contrapunto" a Trump, y dos meses y medio después de iniciarse el conflicto, "sus frustraciones son compartidas generalmente por sus iguales en Europa", pese a los problemas domésticos que afronta.

Al igual que el Times, la New Yorker habla de los detractores de Sánchez y la extrema derecha en España como sus "lastres" de cara a las próximas elecciones, y señala los "escándalos de corrupción y acoso sexual en sus filas", además del descontento por la crisis de vivienda, la gestión de los desastres naturales o el debate migratorio.

No obstante, destaca que con Sánchez la "economía española se ha convertido en una de las de crecimiento más rápido" como punto a favor, y que "la antipatía hacia el presidente estadounidense existe a lo largo de un espectro político polarizado", a lo que el diario añade que la población española es una de las más contrarias a la guerra.

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También alude al pragmatismo de Sánchez en la relación con China, y considera que lo desmarca de otros líderes occidentales y del 'establishment' de Washington, propensos a ver al país asiático como rival estratégico.

El análisis incluye una entrevista al canciller español, José Manuel Albares, quien aporta un tono prudente ante la posibilidad de que la posición de Sánchez amenace los vínculos entre España y EE.UU., y asegura que el gigante norteamericano es un aliado histórico y natural, y que el Gobierno "desearía que siga siendo así".

Pero Albares recuerda que esa relación se ha basado en valores de defensa de "la democracia, el derecho internacional, la paz y la seguridad", y para que pueda continuar, ambos países deben compartir esos valores "a ambos lados del Atlántico".