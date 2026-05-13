El papa saluda en el Vaticano a una delegación del Deportivo de La Coruña por sus 120 años

El encuentro tuvo lugar en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde la delegación deportivista pudo saludar al pontífice durante la audiencia celebrada este miércoles.

La expedición blanquiazul estuvo encabezada por el consejero delegado del Dépor, Massimo Adalberto Benassi, acompañado por el sacerdote Yeray Fariñas y representantes de los principales equipos del club.

Durante el saludo, Benassi entregó al papa una figura de la Virgen del Rosario, patrona de A Coruña, así como una camiseta personalizada con el nombre "León" y el dorsal XIV, en números romanos, en referencia al nombre del pontífice.

Esta acción, explicó el club en un comunicado, forma parte del programa de iniciativas impulsadas para conmemorar su 120 aniversario, una efeméride que está celebrando "poniendo en valor su historia, sus símbolos y su vínculo social e institucional".