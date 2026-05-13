El peruano Roca Rey reaparecerá este viernes en la feria de Jerez de la Frontera (España)

El matador peruano realizó el anunció este miércoles a través de un escueto comunicado en el que señala que reaparece en el coso jerezano "tras experimentar una evolución favorable en los últimos días".

Roca tomó esta decisión después de probarse en el campo delante de un novillo. Ya se había medido estos días con becerras y había intensificado las sesiones de fisioterapia en una clínica especializada en la recuperación de este tipo de percances.

Roca Rey había sido herido en la plaza de la Maestranza (Sevilla) el pasado 23 de abril por el quinto de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Toros de Cortés, que le propinó una extensa cornada en el muslo derecho después de zarandearle durante varios segundos.

El torero fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza mientras la presidencia del festejo concedía las dos orejas que fueron llevadas por su banderillero Viruta a la propia enfermería.