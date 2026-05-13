El petróleo de Texas baja un 1,1 %, hasta 101,02 dólares

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio recortaron 1,16 dólares respecto al cierre anterior, cuando el crudo de referencia de EE.UU. subió más de un 4 % debido a la falta de acuerdo entre EE.UU. e Irán.

El analista Tom Essaye, de la firma Sevens Report, atribuyó la "creciente turbulencia" de los mercados a la "falta de novedades positivas respecto a un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán que resultaría en la reapertura crucial del estrecho de Ormuz".

Los expertos también señalaban a la visita de Trump a su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se reunirá mañana, y que está marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.

China es el mayor comprador de petróleo iraní pese a las sanciones estadounidenses, y Washington estuvo presionando a Pekín para que contribuyera a favorecer una desescalada en Oriente Medio.

En el plano económico, la Administración de Información de Energía de EE.UU. divulgó una caída semanal mayor de la esperada en las reservas comerciales de crudo, de 4,3 millones de barriles, y las de gasolina, de 4,1 millones de barriles.

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La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que la demanda de petróleo se reducirá en 2026 en 420.000 barriles diarios respecto a 2025, hasta los 104 millones de barriles diarios debido al impacto económico de la guerra y la situación en el estrecho de Ormuz.