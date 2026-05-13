El Vaticano advierte que excomulgará a los 'lefebvrianos' si ordenan obispos en julio

En un comunicado difundido este miércoles, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, reiteró que estas consagraciones "no tienen el correspondiente mandato pontificio" y suponen una "grave ofensa a Dios".

"Las ordenaciones episcopales anunciadas por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X carecen del correspondiente mandato pontificio. Este gesto constituirá un acto cismático y la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y conlleva la excomunión establecida por el derecho de la Iglesia", se lee en la nota.

La comunicación de la Santa Sede sale al paso del desafío lanzado por los 'lefebvrianos', quienes el pasado febrero ratificaron su intención de nombrar prelados sin el permiso del papa León XIV, alegando un "estado de necesidad" para la supervivencia de su congregación tradicionalista.

"El Santo Padre continúa en sus oraciones pidiendo al Espíritu Santo que ilumine a los responsables de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X para que den marcha atrás en cuanto a la gravísima decisión que han tomado", se lee en el comunicado difundido por la Santa Sede.

Esta Fraternidad originó un auténtico cisma cuando en 1988 su fundador, el arzobispo francés Marcel Lefebvre, ordenó a cuatro obispos sin la autorización del papa, un movimiento que obligó al entonces pontífice, Juan Pablo II (1978-2005), a excomulgarlos a todos.

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Años después, Benedicto XVI (2005-2013) intentó tender puentes con este bastión tradicionalista de la Iglesia católica y llegó incluso a levantar la excomunión a los prelados.