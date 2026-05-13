Experta de ONU alerta de "graves riesgos" para jueces en Ecuador tras crimen de magistrada

"Me preocupa conocer el asesinato de una magistrada que, de acuerdo con información pública, había recibido amenazas con anterioridad", escribió Satterthwaite en su cuenta de la red social X.

La experta se refiere a la jueza Lady Pachar, quien fue asesinada a tiros por hombres que iban a bordo de una motocicleta, quienes la atacaron cuando ella se movilizaba en su vehículo por una vía del municipio de Machala, capital de la provincia sureña de El Oro, fronteriza con Perú.

La magistrada trabajaba en un juzgado del municipio de Santa Rosa, en El Oro, cercano a la frontera, y había recibido amenazas, por lo que se le había asignado acompañamiento policial.

Sin embargo, el agente que debía darle seguridad no estaba con ella cuando fue atacada, lo que está siendo investigado por las autoridades.

La relatora de la ONU aseguró que "los Principios Básicos sobre la Independencia de la Judicatura y la Observación General No. 36 del Comité de Derechos Humanos recuerdan que los Estados deben proteger frente a intimidaciones y amenazas previsibles, incluso provenientes de actores privados".

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Y alertó de que este caso "evidencia los graves riesgos que enfrentan quienes integran el sistema de justicia y la urgente necesidad de garantizar su independencia, seguridad y protección".

La preocupación de la experta llega después de que la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces exhortó a la Relatoría de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "a observar y pronunciarse sobre la grave situación de riesgo y violencia que enfrentan las y los jueces en el país".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que ha denominado como "terroristas".

El Gobierno atribuye a estos grupos la escalada de violencia que se registra en los últimos años, especialmente en 2025, cuando el país contabilizó un récord de 9.269 asesinatos.