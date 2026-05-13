Hallan el cadáver de la segunda y última soldado estadounidense desaparecida en Marruecos

Los dos militares desaparecieron al anochecer de ese sábado en las proximidades de Cabo Drâa, una zona de acantilados cercana a la ciudad de Tan Tan, unos 900 kilómetros al sur de Rabat, supuestamente cuando uno de ellos cayó al mar y el compañero se lanzó al agua para intentar rescatarlo.

El Ejército marroquí explicó en un comunicado que el cuerpo de la soldado fue hallado este martes durante operaciones de búsqueda intensivas en coordinación con tropas estadounidenses, a unos 500 metros del lugar del incidente.

Según un comunicado difundido este miércoles también por el Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM) se trata del cuerpo de Mariah Symone Collington, de 19 años de edad.

El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Militar Moulay Hassan, en Guelmim, conforme a los procedimientos establecidos, añade la nota del Ejército marroquí.

En la operación de búsqueda participaron efectivos de las Fuerzas Armadas Reales y Protección Civil que emplearon equipos de rescate terrestres, marítimos y aéreos.

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El cadáver del primer soldado fue encontrado el mismo 2 de mayo flotando en el agua a menos de una milla del punto donde ambos habrían ingresado al océano y fue identificado como el teniente primero Kendrick Lamont Key, de 27 años, del Mando de Defensa Aérea estadounidense.

Tras un acto de homenaje en el aeropuerto militar de Guelmim, a unos 700 kilómetros al sur de Rabat, en honor a los militares estadounidenses fallecidos, los dos cuerpos fueron evacuados durante la noche del martes a bordo de un avión militar de EE.UU.

Los dos soldados se encontraban en Marruecos para participar en las maniobras 'African Lion', el mayor ejercicio militar de EE.UU. en África, que este año celebró su 22 edición y se prolongó del 27 de abril al 8 de mayo con la participación de más de 5.000 militares de unas 40 naciones.