La Bolsa de Londres sube un 0,58 % tras el discurso del rey y aupada por las mineras

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, avanzó 60,03 puntos, hasta los 10.325,35; mientras que el secundario, el FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, ganó un 0,28 %, hasta los 10.325,35 enteros.

Las cotizadas del sector minero y energético fueron las principales beneficiadas de la jornada, con Antofagasta a la cabeza, que sumó un 8,73 % a sus acciones impulsada por el alza del precio del cobre, que se situó en máximos históricos.

Entre las ganadoras de la jornada también estuvo la empresa energética y de metales Metlen, que subió un 7,20 % y la compañía de certificación industrial Intertek, que ganó un 5,28 %.

Por otro lado, entre las más perjudicadas de la sesión en la City londinense se encontró la empresa de telecomunicaciones Airtel Africa, que se desplomó un 13,10 % después de que su empresa matriz, la india Barthi, anunciase que planea aumentar su participación en el accionariado.

También acabaron con pérdidas en el parqué británico la multinacional de información analítica Relx, que cedió un 4,97 % y la empresa de informes de crédito Experian, que descendió un 4,64 %.

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El FTSE se encuentra aún lejos de los 11.000 puntos que estuvo a punto de alcanzar el pasado enero. La guerra contra Irán y consiguiente subida de precios del petróleo han ocasionado algunas de las jornadas más aciagas para el parqué londinense en los pasados meses.