La Comisión Europea no detecta signos de desabastecimiento de queroseno en la UE

“En esta fase no tenemos ninguna prueba ni ninguna señal de que exista un problema de suministro de combustible para aviación”, afirmó en rueda de prensa el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas.

El comisario destacó que las refinerías europeas cubren alrededor del 70 % del consumo comunitario de queroseno y que solo cerca del 20 % de las importaciones proceden de la región del golfo Pérsico, uno de los focos de preocupación por la actual situación geopolítica ante el doble bloqueo del estrecho de Ormuz.

El democristiano griego explicó además que trabaja para reforzar la preparación ante posibles escenarios como, por ejemplo, una eventual escalada del conflicto en Oriente Medio.

El Ejecutivo comunitario también quiere impulsar la producción de biocombustibles y mejorar el seguimiento de las reservas de queroseno disponibles en los distintos países europeos.

La Comisión está elaborando un mapa de las capacidades europeas de refino para garantizar el pleno uso de las capacidades existentes y el acceso al combustible en toda la UE.

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“Queremos saber, y saber exactamente, cuáles son las reservas de emergencia, en qué países están y en qué cantidades”, señaló Tzitzikostas.

El comisario insistió en que la liberación coordinada de reservas estratégicas a la que ha aludido el Ejecutivo en varias ocasiones como una posibilidad sólo se concretaría si fuese necesario, una situación que, según dijo, no se prevé “ni ahora ni en el futuro inmediato”.

“Solo si se necesita, que no es el caso ahora y no tenemos signos de que vaya a serlo en el futuro inmediato, empezaríamos a liberar reservas de emergencia de manera coordinada”, afirmó en una comparecencia programada para presentar una iniciativa para facilitar los viajes en tren en la UE.