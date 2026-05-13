La deforestación en los bosques tropicales del litoral brasileño bate mínimos históricos

La tala afectó a 86 kilómetros cuadrados de vegetación nativa, frente a los 143 kilómetros cuadrados registrados el año anterior, de acuerdo con datos satelitales analizados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) del Gobierno y por la ONG SOS Mata Atlántica.

Se trata de la menor cifra en cuatro décadas de monitoreo, lejos de los más de 1.000 kilómetros cuadrados que eran talados cada año durante la década de los 80 del siglo pasado.

El director de la ONG, Luis Fernando Guedes, atribuyó la caída a la aplicación de políticas púbicas de vigilancia ambiental, pero apuntó a la necesidad de no bajar la guardia.

"El desafío es mantener la trayectoria hasta frenar por completo la deforestación", afirmó en declaraciones citadas en un comunicado.

Los frondosos bosques tropicales del litoral, conocidos como mata atlántica, son el ecosistema más amenazado de Brasil, ya que se ubican en la región que concentra al 70 % de la población del país.

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Debido a la presión demográfica y económica, solo queda en pie el 24 % del ecosistema, que originalmente se extendía por una amplia franja que iba del sur al noreste del país.

La caída de la tala en los bosques litorales sigue el mismo camino que el registrado en la Amazonía, donde la deforestación se redujo un 11 % entre agosto de 2024 y julio de 2025, los últimos datos oficiales disponibles.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se ha propuesto frenar totalmente la deforestación en el mayor bosque tropical del planeta y ha reforzado los organismos encargados de combatir esta práctica.