La Justicia desestima denuncia del Gobierno de Milei contra dos periodistas por espionaje

Según la resolución judicial, difundida por Todo Noticias, el juez federal Ariel Lijo archivó la causa iniciada con la denuncia que presentó la Casa Militar -órgano encargado de la seguridad del presidente- contra los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno, tras la emisión de un informe grabado con lentes inteligentes y que mostraba pasillos y algunas oficinas en el interior de la Casa Rosada (sede de Gobierno).

El falló indicó que "no se verifica en las grabaciones realizadas información alguna que permita siquiera presumir algún riesgo concreto o real a la seguridad de la Nación o de los funcionarios del Poder Ejecutivo que allí se desempeñan".

Además, el juez expresó en el escrito que los lugares que se mostraron en ese informe televisivo eran accesibles a través de internet, como "la propia página oficial de la Presidencia de la Nación, plataformas audiovisuales de acceso irrestricto, e inclusive herramientas de geolocalización digital".

Tras la denuncia, el Gobierno decidió el pasado 23 de abril bloquear el acceso de los casi 60 periodistas acreditados a la Casa Rosada estuvo cerrado por una semana, una medida sin precedentes para la historia reciente del país.

Tras la denuncia, el Gobierno decidió el pasado 23 de abril bloquear el acceso de los casi 60 periodistas acreditados a la Casa Rosada estuvo cerrado por una semana, una medida sin precedentes para la historia reciente del país.

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Javier Lanari, secretario de Comunicación del Ejecutivo, explicó ese día que la decisión "se tomó de manera preventiva" con "el único fin es garantizar la seguridad nacional".

Milei aprovechó aquella denuncia para expresar su odio a la prensa, con el mensaje "no odiamos lo suficiente a los periodistas" y añadió: "Ser corruptos y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas (95 %) tendrán que entender que no están por encima de la ley".

Tras díez días con el acceso bloqueado, el Gobierno rehabilitó el pasado 4 de mayo el ingreso de los periodistas a la Casa Rosada, aunque estableció importantes limitaciones de circulación en el interior del edificio.