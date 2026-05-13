La Justicia exculpa al Real Madrid del exceso de ruido en conciertos del estadio Bernabéu

La Audiencia Provincial de Madrid dio la razón al club y su directivo en los recursos presentados, en los que pedían poner fin al proceso penal y revertir una orden del juzgado de instrucción en el que pedía procesar a los acusados por un posible delito medioambiental, tras la denuncia de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB).

Para la Audiencia Provincial madrileña, la acción cometida por Real Madrid Estadio SLU y su director general se limita a la cesión del estadio Bernabéu a cada promotor de un espectáculo musical, a cambio de un precio o alquiler, pero no promueven ni organizan ni desarrollan cada evento musical.

El auto afirma que son las empresas promotoras las que generan el ruido y es suya la responsabilidad de no sobrepasar los límites de decibelios.

También precisa que si el Bernabéu carece de aislamiento suficiente para impedir que el elevado volumen de la música genere en sus alrededores ruido superior al máximo de decibelios permitidos, son los promotores de los eventos los que deben adecuar sus espectáculos a los requerimientos legales en ese aspecto.

La causa se abrió a raíz de una querella planteada por la citada asociación vecinal de la zona, que denunciaba la superación de los límites sonoros establecidos por la normativa municipal en un total de 18 conciertos y eventos celebrados en el Santiago Bernabéu entre el 26 de abril y el 8 de septiembre del año anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre ellos se encuentran los que celebraron Taylor Swift, Karol G o Duki. En concreto, los cuatro días de conciertos de la colombiana, que reunieron a casi 250.000 espectadores en total, acabaron con 77 llamadas de los vecinos por exceso de ruido.

La asociación querellante presentó como prueba unas 150 mediciones de ruido, tanto efectuadas por agentes del Ayuntamiento de Madrid como encargadas a empresas de ingeniería, y alegó que el propio Consistorio había incoado varios expedientes sancionadores a los promotores de los conciertos, imponiendo multas de entre 16.000 y 148.000 euros.

Tras estas quejas continuadas, no se han vuelto a realizar conciertos en el renovado estadio, que prometía ser el recinto más grande para eventos de Madrid.