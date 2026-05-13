La TV austríaca no censurará abucheos tras los gritos contra Israel tapados por Eurovisión

"Tomamos una decisión y vamos a mantenerla, porque creemos que es lo correcto", aseguró hoy en rueda de prensa la directora de programación de la ORF, Stefanie Groiss-Horowitz, en referencia al anuncio hecho por la emisora en diciembre de que no recurría a ningún recurso técnico para ocultar posibles protestas del público durante las actuaciones en vivo.

Durante la emisión en directo ayer de la primera semifinal de Eurovisión se pudo escuchar a una persona gritando "stop the genocide", en alusión a los ataques militares de Israel en la Franja de Gaza.

España, Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos decidieron no participar este año en protesta por la presencia de Israel en el certamen.

ORF explicó en un comunicado que "una persona del público, que se encontraba cerca del micrófono, expresó en voz alta su opinión al comienzo y durante la actuación del artista israelí (Noam Bettan)".

Esa persona acabó siendo expulsada tras insistir en seguir perturbando el evento, según señaló la emisora austríaca.

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La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, sí censuró los abucheos al subir la actuación de Israel en su canal de YouTube, argumentando que Eurovisión "debe centrarse en los artistas y la música".

"Por ello, eliminamos el audio que se escuchó en la retransmisión en directo de la actuación de Israel en la primera semifinal antes de subir la actuación a nuestro canal de YouTube", explicó la UER, según ha confirmado una fuente de la organización a EFE.

Israel fue uno de los diez países que superó ayer la primera semifinal del concurso y se mantiene como uno de los favoritos, según las casas de apuestas, para ganar la 70 edición del Festival de la Canción de Eurovisión, que se celebra hasta el sábado en Viena.