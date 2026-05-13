Lagarde dice que Draghi es un ejemplo para Europa antes de que reciba el Premio Carlomagno

"Mario respondió cuando el euro estaba en peligro. Ahora les toca responder a los líderes de Europa y construir algo duradero. Lo que necesitan es el coraje para actuar. Y si buscan un ejemplo del aspecto que tiene ese coraje, no tienen más que mirar a Mario", dijo Lagarde en la cena previa a la entrega del Premio Carlomagno, que tendrá lugar el jueves en la ciudad alemana de Aquisgrán.

Dicho galardón es considerado como uno de los premios más importantes a quienes han hecho contribuciones importantes a la unidad europea.

Lagarde pronunció un discurso en el que animó a los líderes europeos a inspirarse en el coraje de Draghi y, también, a actuar de acuerdo con el último diagnóstico elaborado por el que fuera presidente del BCE entre 2011 y 2019 en su informe sobre competitividad.

Titulado "El futuro de la competitividad europea", el documento "identificó las debilidades de Europa con inquietante precisión", destacó Lagarde, que enumeró los que para ella eran los principales problemas detectados por Draghi.

"Un mercado único todavía incompleto, mercados energéticos demasiado fragmentados, mercados de capitales demasiado segmentados" y "una industria aún dividida por líneas nacionales", afirmó la presidenta del BCE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Mario mostró que la competitividad es más que una cuestión económica. Es una cuestión sobre si Europa puede preservar su prosperidad y mantenerse dueña de su propio destino en el mundo al que nos enfrentamos", dijo Lagarde al aludir al conocido como "informe Draghi".

En su intervención, Lagarde apuntó que además de elaborar un diagnóstico sobre Europa merecedor del Premio Carlomagno, Draghi había sido alguien que, en su carrera, demostró la misma "determinación" y "coraje" que en su momento tuvieron los padres del proyecto europeo.

La presidenta del BCE situó así a Draghi en la tradición de hombres como Jean Monnet, Robert Schuman o Jacques Delors, especialmente por haber contribuido a la resolución de la crisis del euro con su ya célebre expresión del 26 de julio de 2012 en inglés "Whatever it takes" o "Lo que sea necesario".

"El BCE está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente", manifestó Draghi en un momento de crisis de la moneda única, lastrada especialmente por los altos niveles de deuda pública en países como Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

Sobre esa frase, Lagarde dijo que marcó un momento en el que el BCE "dejó claro que el euro era un compromiso irreversible".

"Pero también fue un acto de liderazgo personal", abundó Lagarde, quien señaló que en el verano de 2012 Draghi puso un antes y un después en la historia del BCE.

"Su intervención marcó el inicio de una evolución para el BCE. También compró tiempo para Europa, para reforzar sus reglas fiscales, crear nuevos mecanismos frente a crisis y el inicio de la unión bancaria", destacó Lagarde.

La presidenta del BCE, con algo de ironía, recordó que Draghi le dijo en el momento de asumir la presidencia del organismo europeo que, tras la crisis del euro, tomar el timón de la institución sería como navegar en aguas tranquilas.

"No salió exactamente así. Todavía estoy esperando navegar en aguas tranquilas, Mario. En los últimos años, el mundo a nuestro alrededor ha estado cambiando a una velocidad extraordinaria", apuntó Lagarde, en alusión a la pandemia de la Covid-19, la guerra de Rusia contra Ucrania y la competición internacional que protagonizan Estados Unidos y China.