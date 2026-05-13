Las ventas del comercio en Brasil baten nuevo récord tras crecer un 0,5 % en marzo

Con el resultado, el sector encadenó su tercer avance mensual consecutivo y superó la marca histórica alcanzada en febrero, según datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En comparación con marzo de 2025 las ventas del comercio minorista avanzaron un 4,0 %, mientras que el acumulado de los últimos doce meses mostró un crecimiento del 1,8 %.

En el primer trimestre del año, el sector acumula una expansión del 2,4 %.

Cinco de las ocho actividades analizadas por el IBGE registraron crecimiento mensual, lideradas por el segmento de equipos y material de oficina, informática y comunicación, cuyas ventas subieron un 5,7 %.

Según la entidad, el desempeño estuvo favorecido por la valorización del real frente al dólar en los últimos meses, ya que gran parte de los productos del sector, como teléfonos móviles y televisores, son importados.

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También crecieron las ventas de combustibles y artículos de uso personal y doméstico, que, junto con el área de informática, compensaron las caídas en supermercados y electrodomésticos.

El nuevo récord del comercio minorista se produce en momentos en que el Gobierno busca estimular el consumo con medidas de alivio financiero para las familias.

El resultado también está relacionado, en parte, con una inflación más controlada que en años anteriores, lo que ha permitido que los brasileños tengan más capacidad para consumir, pese a la alta tasa de interés, hoy en el 14,50 % anual, adoptada por el Banco Central para frenar el avance de los precios.

El año pasado la economía brasileña avanzó un 2,3 % y para 2026 el Gobierno prevé un crecimiento similar, aunque los cálculos del mercado son menos optimistas y estiman un PIB del 1,85 %.