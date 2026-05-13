Mundo
13 de mayo de 2026 a la - 17:25

Llega a EE.UU. 'The Mystery Man', una representación hiperrealista del cuerpo de Cristo

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 13 may (EFE).- La exposición 'The Mystery Man: El hombre de la sábana santa', una representación hiperrealista del cuerpo de Cristo basada en estudios sobre el Sudario de Turín, llega a Estados Unidos para presentarse a partir del próximo 21 de mayo en Miami, en la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Por EFE

La exposición, que permanecerá abierta por casi tres meses hasta el 15 de agosto, propone a los visitantes una experiencia inmersiva que busca dar respuesta a uno de los mayores enigmas de la historia: ¿quién era el hombre de la Sábana Santa?

La muestra consta de cinco salas pensadas para ser visitadas durante unos 60 minutos, que van de 'La historia de Jesús' a 'The Mystery Man', pasando por 'Precedentes y estudios forenses', 'Videomapping' y la 'Sala inmersiva'.

El recorrido histórico, artístico y científico está inspirado en los estudios realizados sobre la Sudario, el lienzo con el que, según la tradición cristiana, fue sepultado Jesús y que actualmente se conserva en la Catedral de Turín, en Italia, indicaron los organizadores.

A lo largo de la visita, los asistentes podrán descubrir piezas arqueológicas vinculadas a los últimos días de Jesús, reproducciones históricas de las 30 monedas de Judas, investigaciones forenses, materiales audiovisuales y recursos tecnológicos de última generación.

El paseo culmina con una escultura hiperrealista a tamaño real del cuerpo de quien pudo ser Jesús tras su muerte, "basada en análisis anatómicos y estudios científicos de la Sábana Santa", según los organizadores.

"La escultura reproduce con exactitud cada herida y rasgo anatómico: las marcas de la flagelación, los orificios de los clavos, la herida en el costado, las señales de caídas y las huellas de tierra", detalla la presentación de la exposición.

El proyecto ha sido desarrollado por el artista Álvaro Blanco, quien ha dedicado más de 15 años a la investigación histórica, científica y tecnológica sobre la Sudario de Turín, considerada una de las reliquias más estudiadas y debatidas del cristianismo.

A través de esta iniciativa, se plantean interrogantes que han sido objeto de análisis durante siglos, como "¿cómo apareció la imagen de un hombre sobre el lienzo? y ¿qué relación existe entre los estudios forenses y los relatos evangélicos?", indica una nota.

'The Mystery Man' ha sido presentado previamente en diversas ciudades europeas y en México y llega por primera vez a Miami con una propuesta que integra arte, ciencia, historia y espiritualidad.