Llega a EE.UU. 'The Mystery Man', una representación hiperrealista del cuerpo de Cristo

La exposición, que permanecerá abierta por casi tres meses hasta el 15 de agosto, propone a los visitantes una experiencia inmersiva que busca dar respuesta a uno de los mayores enigmas de la historia: ¿quién era el hombre de la Sábana Santa?

La muestra consta de cinco salas pensadas para ser visitadas durante unos 60 minutos, que van de 'La historia de Jesús' a 'The Mystery Man', pasando por 'Precedentes y estudios forenses', 'Videomapping' y la 'Sala inmersiva'.

El recorrido histórico, artístico y científico está inspirado en los estudios realizados sobre la Sudario, el lienzo con el que, según la tradición cristiana, fue sepultado Jesús y que actualmente se conserva en la Catedral de Turín, en Italia, indicaron los organizadores.

A lo largo de la visita, los asistentes podrán descubrir piezas arqueológicas vinculadas a los últimos días de Jesús, reproducciones históricas de las 30 monedas de Judas, investigaciones forenses, materiales audiovisuales y recursos tecnológicos de última generación.

El paseo culmina con una escultura hiperrealista a tamaño real del cuerpo de quien pudo ser Jesús tras su muerte, "basada en análisis anatómicos y estudios científicos de la Sábana Santa", según los organizadores.

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"La escultura reproduce con exactitud cada herida y rasgo anatómico: las marcas de la flagelación, los orificios de los clavos, la herida en el costado, las señales de caídas y las huellas de tierra", detalla la presentación de la exposición.

El proyecto ha sido desarrollado por el artista Álvaro Blanco, quien ha dedicado más de 15 años a la investigación histórica, científica y tecnológica sobre la Sudario de Turín, considerada una de las reliquias más estudiadas y debatidas del cristianismo.

A través de esta iniciativa, se plantean interrogantes que han sido objeto de análisis durante siglos, como "¿cómo apareció la imagen de un hombre sobre el lienzo? y ¿qué relación existe entre los estudios forenses y los relatos evangélicos?", indica una nota.

'The Mystery Man' ha sido presentado previamente en diversas ciudades europeas y en México y llega por primera vez a Miami con una propuesta que integra arte, ciencia, historia y espiritualidad.