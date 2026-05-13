Más de 100 combatientes terroristas que fueron de España a zonas de conflicto siguen allí

El informe español de Seguridad Nacional, correspondiente a 2025, destaca que la principal amenaza en España continúa vinculada al yihadismo transnacional y, en particular, a los combatientes terroristas extranjeros, debido al retorno de individuos con experiencia en zonas de conflicto y capacitación en técnicas y procedimientos paramilitares.

De estos terroristas, Seguridad Nacional señala que la situación de inestabilidad en Siria y los nuevos focos terroristas en el Sahel alientan el riesgo de reorganización de células y el retorno de individuos con experiencia de combate.

España, según ese análisis, mitiga esa amenaza con el refuerzo de la cooperación internacional y su participación en grupos de trabajo orientados a la detección y prohibición de entrada de estos combatientes en el espacio Schengen de la UE.

El informe también apunta al retorno de nacionales europeos y magrebíes como "vector" de amenaza en el continente junto con el llamado terrorismo autóctono.

Este fenómeno al alza está asociado cada vez más a jóvenes y menores de edad radicalizados con una limitada formación religiosa, escaso o nulo vínculo previo con organizaciones terroristas y una alta exposición a contenidos violentos en internet, lo que incrementa su vulnerabilidad a procesos de radicalización digital.

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Las operaciones policiales, con 113 detenidos, muestran que este retrato es el dominante en este tipo de actores autorradicalizados.

Respecto a las nuevas tendencias, Seguridad Nacional pone el foco en el uso intensivo de internet, redes sociales y las tecnologías emergentes (incluida la IA generativa) para propaganda, instrucción operativa y desinformación.

"Se observa la traslación de comunidades a espacios descentralizados, su presencia en ecosistemas de 'gaming', y métodos aparentemente inocuos como puedan ser entrenamientos de calistenia para el adoctrinamiento continuo y el acortamiento de tiempos de radicalización.

La presión sobre las estructuras centrales de Al Qaeda y el Estado Islámico ha impulsado una mayor producción de materiales dirigidos a individuos radicados en Europa y otros países occidentales a los que se insta a actuar en sus lugares de residencia, además de facilitar la difusión de manuales operativos y de técnicas, tácticas y procedimientos operativos a través de plataformas utilizadas por simpatizantes.