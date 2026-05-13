Médicos recomiendan internamiento de 8 meses para Narges Mohammadi por deterioro vascular

Según el parte médico sobre la activista divulgado por la Fundación que lleva su nombre y con sede en París, donde residen su marido y dos hijos, Mohammadi, de 54 años, requiere seguir internada "en un ambiente libre de estrés, bajo cuidados permanentes y tratamiento a largo plazo por un mínimo de 8 meses, ya que su cuerpo en el estado actual no tiene capacidad para soportar ninguna presión adicional".

Mohammadi fue trasladada el domingo pasado en ambulancia desde un centro médico de Zanjan, donde cumplía condena, hasta el Hospital Pars de Teherán, tras 150 días de detención en Mashhad y Zanjan y diez días de hospitalización, tras una suspensión temporal de su encarcelamiento previo pago de una fianza.

En Teherán, la activista iraní fue sometida recientemente a una angiografía. Los resultados de la prueba, que se realizó con el objetivo de obtener una evaluación precisa de su estado cardiovascular, comparados con estudios anteriores, indican "un deterioro significativo y un avance de los problemas vasculares" de Mohammadi.

En paralelo, el equipo sanitario señaló que las pruebas complementarias, que incluyen un monitoreo ambulatorio de presión arterial durante 72 horas y una prueba de mesa basculante (tilt test'), han puesto de relieve "fluctuaciones severas e inestabilidad hemodinámica".

Según dichas observaciones, la presión arterial de Mohammadi en ciertas horas desciende a un nivel crítico de cero, lo que provoca una disminución del nivel de conciencia y un desmayo completo, lo cual se considera una respuesta "alarmante" por parte del sistema cardiovascular y nervioso, subrayó la Fundación en un comunicado publicado en su página web y en redes sociales.

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El informe médico añade que ha detectado una disfunción en áreas del sistema nervioso central encargadas de la regulación de la presión arterial.

Los especialistas vinculan este cuadro a "un estado prolongado de presiones psicológicas, ansiedad crónica y estrés ambiental, que ahora se ha convertido de una reacción nerviosa en una enfermedad clínica".

En la actualidad, Mohammadi permanece bajo vigilancia continua en cuidados intensivos, donde se mantiene el seguimiento de su evolución y la realización de nuevas pruebas diagnósticas.

Un total de 113 premios nobel de distintas disciplinas reclamaron este martes la liberación "plena e incondicional" y "sin demora" de la activista iraní.