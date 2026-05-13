México se abre más a la inversión privada para elevar producción de energías renovables

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador explicó, en un foro organizado en Ciudad de México, que el sector energético concentra el 54 % de los proyectos del portafolio de infraestructura del Gobierno, parte del Plan México, que contempla 22.129 megavatios renovables y 6.145 megavatios de almacenamiento.

“Tuvimos una convocatoria para proyectos privados y una convocatoria para proyectos mixtos. La verdad es que sí fue un poco sorpresivo para nosotros que la mayor convocatoria se ubicó en la de proyectos mixtos”, dijo el secretario, al precisar que se buscaban alrededor de siete gigavatios y se recibieron ofertas por 34 gigavatios, “prácticamente cinco veces lo que se estaba buscando”.

Ante ese resultado, Amador anticipó que habrá “una asignación superior” a los 7 gigavatios previstos, dentro de una estrategia que busca acelerar la inversión pública, privada y mixta en infraestructura.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, complementó que el nuevo modelo energético mexicano busca mantener la rectoría del Estado, pero con participación privada “ordenada” mediante esquemas atractivos, transparentes y con respaldo público.

La funcionaria explicó que México pretende elevar la generación con fuentes renovables del 24 % al 38 % en 2030, además de electrificar al 99,9 % de los hogares mexicanos antes de 2029.

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Aseguró que la participación privada es necesaria para acelerar esos objetivos "complementaria" a la inversión pública.

Según la funcionaria, el Estado mantendrá el 54 % de la generación eléctrica y facilitará el 46 % de la inversión requerida con participación privada mediante simplificación de trámites, digitalización y coordinación institucional.

En el sector eléctrico, el plan inicial de fortalecimiento y expansión hacia 2030 prevé más de 100 proyectos que añadirían alrededor de 32 gigavatios de capacidad al sistema, principalmente renovable.

Tras la revisión, quedaron firmes 17 proyectos y otros 34 que entraron por la ventanilla ordinaria, que en conjunto suman cerca de 5.000 megavatios de generación adicional y 1.158 megavatios de almacenamiento.

En febrero de 2026, añadió, se emitió una segunda convocatoria para proyectos mixtos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo contratos de energía de hasta 25 años que garantizan la compra del 70 % de la energía por parte de la empresa estatal y permiten vender el 30 % restante en el mercado eléctrico.

González Escobar destacó además tres convocatorias ya publicadas: una para proyectos renovables 100 % privados, otra para proyectos mixtos con CFE y una tercera para almacenamiento con baterías. EFE