Miles rezan en Fátima por la paz y recuerdan el aniversario del atentado a Juan Pablo II

Cerca de 180.000 peregrinos de 30 países y 5 continentes confirmaron su presencia para esta jornada en el templo, ubicado unos 130 kilómetros al norte de Lisboa, siendo polacos, italianos, franceses, brasileños y mexicanos los que mayor cantidad de fieles han registrado, según los datos oficiales.

El llamado a la paz fue uno de los mensajes más recurrentes en las peticiones expresadas, especialmente en la misa central, donde el patriarca de Lisboa, Rui Valério, recalcó que "la humanidad solamente encontrará paz cuando descubra de nuevo que es familia".

"Aquí nadie es extranjero, aquí nadie está solo, aquí todos somos hijos acogidos por la misma Madre", resaltó en la homilía.

El obispo de Leiria-Fátima y expresidente de la Confederación Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, aprovechó las últimas palabras de la ceremonia para hacer un llamamiento similar en varios idiomas, incluido el español, en el que abogó por una "paz desarmada y desarmante" y pidió luchar "con el valor del amor que no distingue razas ni nacionalidades" por la justicia y la paz.

Peregrinos consultados por EFE coincidieron con esta petición en contra de las guerras, entre ellos Manuel Ferreira, que se desplazó desde el norte del país para seguir la tradición familiar de visitar a la Virgen y profesarle su devoción.

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En sus oraciones, precisó, ha pedido "por la familia y por la paz en el mundo", en un momento en el que ve un panorama global "un poco difícil".

"Toda la gente quiere ser dueña del mundo y nadie tiene capacidades para eso, y el mensaje que fue transmitido hoy es para que todos se lleven bien y que nadie quiera ser dueño de todo, porque el mundo no es fácil", afirmó.

Destacaba entre la multitud una bandera blanca en la que se leía en portugués: 'Paz en la Tierra'. La portaba Cucufate Zarco, un lisboeta que explicó a EFE que la fabricó para pedir por el fin de las guerras, igual que como, según indica la tradición católica, la propia Virgen de Fátima pidió desde allá por la paz en el mundo en su momento, e instó a los creyentes a que también lo hicieran.

Esta ceremonia también sirvió para recordar el 45 aniversario del atentado en Roma contra el papa Juan Pablo II, ya que usaron el cáliz que el pontífice regaló al santuario en 1991.

Juan Pablo II mantuvo una estrecha conexión con este templo portugués y le llegó a entregar, entre otras cosas, la bala con la que le hirieron en Italia, que se encuentra incrustada en la corona que porta la imagen de la Virgen de Fátima.

Fuentes del santuario explicaron a EFE que esta peregrinación rememora, además, la celebración del jubileo por el centenario de las apariciones de la Virgen en Pontevedra y Tui, en la región española de Galicia (noroeste), fronteriza con el norte portugués.

Entre los peregrinos también había españoles, entre ellos Lidia Navas y su tía Salomé Teller, ambas de Castejón, que llegaron ayer, martes, para profesar su apoyo a esta Virgen.

"Hace 3 ó 4 años que empecé mi devoción por Fátima y le prometí que vendría todos los años y de momento estoy cumpliendo", afirmó Navas, quien aseguró que la Virgen "respondió" a una petición que le hizo en el pasado.

En el caso de Teller, decidió acudir hace años al santuario para "reencontrarse" con su fe. Al hacerlo, decidió volver otros años al santuario y no descarta que este viaje se acabe convirtiendo en una tradición familiar.

El culto a Fátima tiene su origen entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, período durante el que tres niños portugueses (Lucía, Jacinta y Francisco) aseguraron que habían sido testigos de varias apariciones de la Virgen.

Los tres menores, que eran pastores, explicaron que la Virgen les hizo varias revelaciones en esos encuentros, que conforman la denominada profecía de Fátima.