Ministro destaca las fortalezas de Uruguay pese a bajar proyección de crecimiento al 1,6 %

Oddone explicó que la expectativa de crecimiento del 2,2 % se anunció en junio de 2025, "estaba en la media de los analistas y era lo que el Fondo Monetario del Bando Mundial sostenía", pero que en la segunda mitad del año se generó "una situación económica totalmente distinta", lo que llevó a su corrección.

En rueda una rueda prensa, el ministro se mantuvo optimista ante esta estimación: "Piensen que el mundo está en una fase de desaceleración global, la región también, por lo tanto, en un escenario de estas características globales, que la economía uruguaya este en terreno positivo de crecimiento, es algo inédito".

"Veinte años atrás, un golpe sobre el precio del petróleo y una afectación del comercio internacional y un nivel de incertidumbre como el que tenemos hoy para la economía uruguaya hubiera significado un problema de otro calibre. Eso muestra que Uruguay en los últimos veinte años ha estado haciendo el trabajo para prepararse para establecer circunstancias de este tipo", añadió.

Las declaraciones de Oddone se enmarcaron en su participación de un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, donde defendió las fortalezas del país ante un escenario de incertidumbre a nivel global.

Durante su discurso, Oddone celebró que Uruguay haya sido destacado como el país de la región "menos vulnerable" a los efectos de la guerra en Medio Oriente, según un informe de Citigroup.

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Según explicó, estas fortalezas incluyen la generación de energía eléctrica aislada del shock del petroleo "gracias a la dependencia reducida de los combustibles fósiles", además de que el país tiene "criterios para la fijación de precios de los combustibles que amortiguan el shock".

Otra de las fortalezas, según Oddone, es "el nivel extraordinariamente bajo de la inflación", que "ha permitido al equipo económico ganar flexibilidad".

"Tenemos que ser conscientes y estar orgullosos de los reaseguros que este país ha construido en los últimos 20 años", defendió el ministro.