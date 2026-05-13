Nueva York anuncia que los autobuses lanzadera para el Mundial pasarán de 80 a 20 dólares

"Estamos haciendo que este evento de clase mundial sea lo más asequible y accesible posible", expresó la gobernadora Hochul en un comunicado, en el que también anunció la ampliación del servicio de lanzadera mediante el uso de autobuses escolares.

La reducción del precio hasta los 20 dólares llega "gracias al apoyo del estado de Nueva York y de los patrocinadores", según el comunicado.

El 20 % de todos los billetes de autobuses lanzadera estará reservado exclusivamente a los residentes del estado de Nueva York.

El servicio de autobuses pasará de los 10.000 asientos previstos a 18.000 plazas en cinco partidos y 12.000 plazas en los otros tres encuentros, y se podrá acceder desde las estaciones de Port Authority, Grand Central y Columbus Circle.

Las opciones de transporte al estadio de Nueva York/Nueva Jersey cobran especial importancia por la ausencia de accesos peatonales.

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El estadio MetLife, que en los partidos del Mundial pasará a llamarse 'Estadio Nueva York/Nueva Jersey' por cuestiones comerciales de la FIFA, tiene capacidad para albergar a 82.500 aficionados.

Por su parte, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció el martes que NJ Transit, la empresa estatal que opera los trenes entre Nueva York y Nueva Jersey, reducirá el precio de los billetes de ida y vuelta entre Manhattan y el estadio MetLife a 98 dólares, frente a los 150 dólares anunciados en un principio.

Esta reducción llega después de que NJ Transit recibiera diversos patrocinadores que les permitiera bajar los precios de los billetes de tren sin utilizar dinero de los contribuyentes neojerseítas.

A un mes para que el Estadio Nueva York/Nueva Jersey acoja el primero de sus ocho partidos con un Brasil-Marruecos, la entrada más barata sale a 1.610 dólares en el partido de fase de grupos entre Noruega y Senegal, mientras que un boleto para la gran final cuesta, como mínimo, 10.990 dólares.