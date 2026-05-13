ONG feminista da cuenta de un nuevo feminicidio en Cuba, el segundo en la última semana

La mujer asesinada es Kirenia Casi Álvarez, de 32 años, quien falleció tras ser atacada presuntamente por su expareja el pasado 12 de mayo en una calle del barrio de Párraga, en el municipio habanero Arroyo Naranjo, según el informe de la ONG.

Varias personas intentaron auxiliar a la víctima y una de ellas resultó lesionada por el agresor, según las verificaciones realizadas por el Observatorio de Género de AT.

Además, refirieron que en este caso, la víctima deja dos hijos, un bebé de cinco meses -hijo del agresor- y un niño de seis años fruto de una relación anterior.

La ONG incluye asimismo 17 intentos de feminicidios en su registro actualizado de este año, además de doce posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género de 2025.

AT publicó en abril del pasado año su informe sobre la violencia de género el pasado año, en el que consideró que la actual situación de crisis en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas, por lo que exigió la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

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En su análisis señaló que en el 93,8 % de los casos verificados el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

El Gobierno cubano ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender a las víctimas de la violencia machista y confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas.