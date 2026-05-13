Perú alcanza récord de 955 millones de dólares en obras por impuestos en 4 meses de 2026

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) destacó en un comunicado que este récord histórico "refleja un crecimiento notable" del mecanismo, ya que es 6,3 veces superior en comparación con los 523 millones de soles (152 millones de dólares) adjudicados durante el mismo periodo de 2025.

Tras agregar que en abril pasado se adjudicaron 72 intervenciones por un total de 1.145 millones de soles (333,8 millones de dólares), detalló que en lo que va del año 131 entidades públicas y 166 empresas privadas participaron en OxI.

Los gobiernos regionales concentraron el 48 % del monto adjudicado hasta el momento, con lo que se consolidó el impacto del mecanismo en el desarrollo descentralizado del país, añadió.

Proinversión sostuvo que las cifras son "el reflejo de la confianza y decisión de las entidades públicas en usar el mecanismo" para ejecutar inversiones "en menor tiempo y plazo", lo que ha generado "un círculo virtuoso" en el que cada vez más entidades públicas ejecutan sus inversiones bajo esta modalidad.

El avance también obedeció al creciente interés del sector privado por usar esta herramienta, ya que en los primeros cuatro meses del año, 79 nuevas empresas se sumaron al mecanismo, con lo que movilizaron más de 1.001 millones de soles (291,8 millones de dólares).

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La agencia también mencionó la importancia del "cambio de enfoque" hacia el mecanismo, a partir de la modificación de la Ley de Obras por Impuestos en octubre de 2025, "lo que ha permitido generar más confianza al sector privado".

Durante los primeros cuatro meses del año, resaltó la concesión de la construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en la región sureña de Arequipa, la construcción de la nueva sede de la Superintendencia del Mercado de Valores en Lima y del Sistema de Protección en el río Tucsamayo, en la región sureña del Cusco.

Proinversión anunció que en los próximos mese se adjudicarán otras importantes intervenciones, como la construcción de la Vía Regional Joya Tramo III, en Arequipa, y el mejoramiento de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, en la región norteña de Áncash.

En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que se les devuelve, al término de la obra y de la verificación de los estándares de calidad, mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos.