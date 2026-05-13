Peter Jackson ya está escribiendo el guion de una nueva película de Tintín

Durante una charla con el público en el marco de Cannes, el realizador neozelandés aseguró que está trabajando intensamente en la historia. "Estaba escribiendo en mi habitación de hotel antes de venir aquí", contó a los asistentes que llenaban la sala para escuchar al director de la saga de 'El señor de los anillos' ('The Lord of the Rings').

"La idea -explicó Jackson- es que "Spielberg hiciera el primer Tintín y yo el segundo, pero estaba seguro de que lo iba a hacer mal".

Así que en lugar de seguir el filme de Spielberg, 'El secreto del unicornio', en el que participó como productor, decidió empezar a escribir otro guion junto a Fran Walsh, la guionista con la que crea todas las historias de sus películas.

El neozelandés no dio más detalles sobre si el filme estará basado en uno o varios de los cómics de Hergé -en el caso de Spielberg usó tres de los libros del dibujante belga-. Y solo aseguró que será "una pel´cula real"

Jackson habló de su carrera durante un encuentro que se ha producido al día siguiente de recibir una Palma de Oro del Festival de Cannes de manos de Elijah Wood, el intérprete de Frodo en la saga que adaptó las novelas de Tolkien, que también estaba presente en el evento de hoy.

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El director se refirió igualmente a la próxima película que está preparando Andy Serkis sobre el personaje de Gollum.

Jackson decidió dejar la dirección en manos de Serkis, que fue el responsable de la interpretación de la criatura en la saga de 'El señor de los anillos', porque conoce el personaje "mejor que nadie" y se trata de mostrar en la pantalla la psicología de Gollum".