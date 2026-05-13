Phillip Davis revalida por segunda vez como primer ministro de Bahamas

Aunque al momento se desconocen con exactitud los resultados finales de la votación llevada a cabo ayer, martes, pues "tomará tiempo", según admitió Davis, este agradeció a sus simpatizantes por el apoyo y por haberlo reelegido.

"Esto es una victoria política, pero además de eso, es una victoria para todo el país", expresó Davis.

"Los bahamenses han elegido el progreso. Sí, la gente de Bahamas ha decidido seguir adelante, y progresar con nuestros planes. Igual, seguimos adelante con nuestro equipo y con nuestro liderazgo", agregó.

Agradeció también a sus seguidores por "toda la confianza y fe en nuestra visión y por compartir la esperanza de que juntos podemos construir un mejor Bahamas", agregó.

"Iniciaré este segundo término tal y como empecé el primero: con un espíritu humilde y con un corazón lleno de gratitud. Gracias por su confianza y fe en mí. No los defraudaré", aseguró.

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La reelección de Davis marca la primera vez desde que 1997 Hubert Ingram, del Movimiento Nacional Libre (FNM, en inglés), que un primer ministro en Bahamas revalida.

Por su parte, el actual líder del FNM, Michael Pintard, quien retó a Davis, sostuvo que, a pesar de que los resultados finales de la elección no se han provisto, "el mismo no refleja lo que esperábamos".

A pesar de ello, Pintar agradeció y reconoció el voto joven, a cuyo sector destacó "por quedarse en fila y votar por el Bahamas que ustedes confían".

"Eso es algo significante. Eso lo es todo. No dejen que alguien le diga lo contrario. Para aquellos que han simpatizado con el FNM desde su inicio en 1972, sus días de gloria, en las victorias y derrotas y están preguntándose si el camino valió la pena, sí lo es", indicó.

Davis, por otra parte, se mostró preocupado de que el número de votantes fue menor de los 209.264 electores que estaban registrados para votar, según datos del Departamento del Registro Parlamentario.

"Esto no es bueno y tampoco es bueno para la estructura democrática de nuestra sociedad. Tenemos que hacer todo lo posible para asegurarle a cada bahamense que toda elección es importante y que su voto cuenta", dijo.

Bahamas, una antigua colonia británica que se independizó en 1973, sigue siendo una monarquía parlamentaria con el rey Carlos III como jefe de Estado.