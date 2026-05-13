Prisión preventiva en Ecuador para cuatro presuntos aliados de una disidencia de las FARC

Los hombres, identificados como Segundo C., Edison L., Danny B. y Steven V., fueron capturados el pasado lunes en el municipio de Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, durante un operativo policial en el que los agentes decomisaron nueve armas, municiones y uniformes parecidos a los que usan los militares, entre otros elementos.

El Ministerio Público señaló que en el lugar de la intervención supuestamente funcionaba un centro de acopio de armas y municiones, por lo que los detenidos fueron procesados por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego.

Esmeraldas es una de las nueve provincias más violentas de Ecuador que están bajo un toque de queda nocturno entre el 3 y el 18 de mayo, medida con la que las fuerzas de seguridad buscan intensificar la lucha contra los grupos criminales, denominados como "terroristas" por el presidente Daniel Noboa en el marco de la "guerra" que les declaró en 2024.

También ha incluido en esa lista de grupos "terroristas" a varios extranjeros, como los Comandos de la Frontera, el Frente Oliver Sinisterra y las Disidencias Comuneros del Sur de Colombia.

Pese a esa declaratoria, 2025 fue el año más violento de la historia de Ecuador, al contabilizar un récord de 9.269 homicidios.